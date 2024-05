Vida Urbana Bombeiros do Tocantins estão à disposição para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Caso seja acionada, a companhia irá disponibilizar dois binômios e dois mergulhadores para ajudar nas buscas, além de ceder um Tenente como Oficial de ligação

Em decorrência do estado de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) está à disposição para auxiliar as vítimas das enchentes. O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) colocou as equipes de prontidão nas primeiras horas desta quinta-feira (2). O CBMTO disponibiliza a Seção de Busca, Resg...