Bombeiro é preso por suposto envolvimento com o assassinato de Marielle Franco e Anderson Maxwell Simões Correa, que teria sumido com as armas usadas no crime, foi preso em casa, em um condomínio de luxo na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Uma operação da Polícia Civil com o Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quarta-feira (10) o bombeiro Maxwell Simões Correa, suspeito de sumir com as armas usadas no assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018. Ele foi preso em casa, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona O...