Vida Urbana Bolsonaro sanciona lei que permite exame de paternidade em parentes do suposto pai Lei entrou em vigor a partir do momento da publicação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou na sexta-feira (16) lei que permite que seja feito teste de paternidade em parentes do suposto pai. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (19), se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro, o juiz determinará a realização do exame de DNA em par...