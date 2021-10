Vida Urbana Bolsonaro e presidente da Colômbia dizem que vão trabalhar juntos pela Amazônia na COP26 Iván Duque realiza uma visita oficial ao Brasil. Ele esteve nesta terça em Brasília, cumpriu agenda de trabalho com Bolsonaro e ministros; o colombiano defendeu que os países da região amazônica cuidem do bioma dentro da sua soberania

Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), e da Colômbia, Iván Duque, afirmaram nesta terça-feira (19) que ambos os países devem trabalhar de forma conjunta na reunião global do clima da ONU, a COP26. O encontro começa em 31 de outubro em Glasgow, na Escócia. "Com toda certeza, chegaremos unidos em Glasgow para tratarmos de um assunto muito importante e caro...