Vida Urbana Bolsonaro assina Medida Provisória com R$ 20 bilhões para compra de vacinas contra a Covid-19 A MP era esperada e o dinheiro deve ser utilizado para financiar o plano nacional de imunização contra o vírus

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira (17) uma MP (Medida Provisória) que destina R$ 20 bilhões para o Ministério da Saúde, recursos que serão utilizados para a compra de vacinas contra a Covid-19. A assinatura ocorreu durante cerimônia de posse, no Palácio do Planalto, do novo ministro do Turismo, Gilson Machado. A MP era esperada e o dinheir...