Vida Urbana Bolsonaristas sugerem boicote à Fiat depois de caso Mauricio Souza Atleta fez publicações consideradas homofóbicas; Fiat e Gerdau repudiaram e Souza foi demitido de clube

Bolsonaristas foram às redes sociais criticar os patrocinadores do Minas Tênis Clube, que influenciaram na demissão do jogador de vôlei Maurício Souza – acusado de homofobia. Em 12 de outubro, o atleta criticou uma revista da DC que retratava o filho do Super-homem como um personagem bissexual.Tanto a Fiat quanto a Gerdau publicaram notas condenando a atitude de Maurício. N...