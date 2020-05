O 57º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgado nesta segunda-feira, 11, com dados enviados pelos municípios no dia anterior mostra Araguaína com praticamente o dobro dos casos confirmados na capital. Por oito casos não registrou o dobro: 318 no Norte e 163 em Palmas. Com os dados de mais 59 casos o Tocantins chega a 747 confirmações

Araguaína é responsável por 31 dos novos casos anotados na publicação da SES, seguido por Cariri (10), Palmas (5), Paraíso (4), Colinas (3) e Xambioá (2). Os demais estão divididos por um caso cada em Axixá, Buriti, Marianópolis, Miracema.

O boletim destacou ação realizada para testagem de caminhoneiros com 12 resultados positivos. Os profissionais são de Goiás, Bahia, Pará e Tocantins.

Pessoas com idade entre 20 e 39 anos representam a principal faixa etária contaminada: são 349 casos ou 47% do total. A faixa entre 40 e 59 anos, com 250 casos, alcança 33% do total. Entre 10 e 19 anos têm 51 casos (7%), entre 60 e 69 anos são 46 (6%) e crianças de 0 a 9 anos, registram 27 casos (4%). A menor fatia tem acima de 70 anos, com 24 casos e 3%.