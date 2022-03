Vida Urbana Boletim epidemiológico confirma mais 236 novos casos de Covid-19 no Tocantins Mais três mortes pela doença também estão confirmadas neste sábado

Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde (SES) aponta 236 novos casos confirmados da Covid-19. Apenas 47 são das últimas 24h. A maioria dos casos é no Interior. Augustinópolis, no Bico do Papagaio lidera os novos casos com 71 confirmações, seguida de Formoso, com 33 e Divinópolis, com 21. O documento reporta mais três mortes, duas mulher...