Redação Jornal do Tocantins

O Boletim Diário das enchentes e inundações no Tocantins, emitido pela Defesa Civil na manhã deste domingo, 9, atualizado às 9h15, aponta que o número de desalojados chega a 522 (pessoas que estão em casa de parentes, amigos e ou vizinhos). Os moradores são das cidades de Araguanã, Axixá do Tocantins, Dois Irmãos, Esperantina, Paranã, Rio dos Bois; Pedro Afonso; Tupirama; Tupiratins; Palmeirante; Bom Jesus; São Sebastião; São Miguel; São Sebastião, Sampaio e Itaguatins.

De acordo com a Defesa Civil, o Estado segue atualmente com 328 desabrigados (pessoas que estão em abrigos públicos), distribuídos pelos municípios de Araguanã, Axixá do Tocantins, Itaguatins, São Miguel, Rio dos Bois e Pedro Afonso.

O Tocantins vem registrando grandes volumes de chuvas, desde o fim de dezembro do ano passado. O Estado tem hoje, 32 municípios afetados diretamente e/ou monitorados pela Defesa Civil, em razão dos desastres causados pelas fortes chuvas.

Mais chuvas

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Tocantins segue neste domingo, com o alerta de nível laranja, o que corresponde a uma previsão de perigo com chuvas intensas.