Vida Urbana Boletim confirma 111 novos casos de Covid-19 e três mortes no primeiro domingo de 2021 Tocantins já confirmou 90.703 pacientes com a doença e 1.242 óbitos; 81.298 já se recuperaram e 8.163 seguem em isolamento

No terceiro dia de 2021, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) mostra que foram contabilizados 111 novos casos confirmados para Covid-19 e três novas mortes. Dos novos casos, 22 são das últimas 24 horas e os outros através de exames coletados em dias anteriores, com os resultados liberados no último sábado, 2. As novas morte...