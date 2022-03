Vida Urbana Boletim aponta mais 121 casos de Covid-19 em 15 cidades Tocantins também soma 278.895 pessoas recuperadas e 15.337 casos ainda ativos, ou seja, cumprindo isolamento

O boletim epidemiológico com dados sobre a Covid-19 no Tocantins apontou, nesta quarta-feira, 2, que houve a confirmação de 121 novos casos da doença em 15 cidades, e mais uma morte. Conforme o documento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), deste total, 21 foram confirmados entre terça-feira e ontem, e o restante em dias anteriores. Com relação à morte, se tra...