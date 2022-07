Vida Urbana Bloqueios parciais da BR-153 ocorrem em trechos específicos no Tocantins e Goiás Programa de obras com restrição de tráfego são realizadas também nas rodovias BR-414 e BR-080 até domingo, 3; confira horários e locais

Até o próximo domingo, 3, diversos pontos das rodovias BR-153, 414 e 080 sob concessão da Ecovias do Araguaia, nos estados do Tocantins e Goiás adotam a operação ‘pare e siga’, com alterações pontuais no tráfego. Os bloqueios são executados de forma alternada e o fluxo do tráfego é intercalado entre pista sul e norte. Os trechos recebem obras com serviços de recuperação d...