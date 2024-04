Vida Urbana Bebê engasgado com a própria saliva é salvo por policiais militares em Campos Lindos Após o resgate, mãe e filho foram encaminhados à Unidade Básica de Saúde do município para avaliação médica

Um bebê de 1 ano de idade foi salvo por policiais militares após se engasgar com a própria saliva. O caso foi registrado na tarde de sexta-feira (12) em Campos Lindos, região nordeste do estado. Os policiais militares estavam patrulhando nas proximidades quando foram abordados por uma mulher que informou sobre a emergência no centro do município.