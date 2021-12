Vida Urbana Bebê é morto em Buriti e adolescente namorado da mãe é o principal suspeito De acordo com informações da polícia há suspeita de violência sexual na vítima, pois há relatos de que a criança chorava muito quando ficava sozinha com o menor

Um bebê de um ano foi assassinado na tarde de domingo, 5, em Buriti do Tocantins, cidade distante 662 km de Palmas. A informação da Polícia Militar (PM) é que a criança tenha sido enforcada e o principal suspeito é um adolescente, que tinha um relacionamento amoroso com a mãe do bebê. A Polícia Militar ainda disse que após chegar ao local do crime, encont...