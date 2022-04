Vida Urbana Batida entre carro e moto provoca duas mortes na BR-153, em Paraíso do Tocantins Vítimas ficaram presas embaixo do veículo e tiveram que ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas quando as equipes chegaram até o local, motociclista e passageiro já estavam sem vida

Duas pessoas que não tiveram seus nomes identificados, morreram em um acidente de trânsito registrado na BR- 153, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão frontal entre uma moto e carro ocorreu no km 491, na manhã desta terça-feira, 19. O Corpo de Bombeiro Militar (CBM) esteve no local para auxili...