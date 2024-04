Vida Urbana Batida entre caminhonete e motocicleta deixa feridos no centro de Gurupi Acidente aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (26) na Avenida Guanabara. Vítimas foram encaminhadas ao hospital com por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Um acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta, que aconteceu por volta das 16h desta sexta-feira (26), deixou duas pessoas feridas no centro de Gurupi, na região sul do Tocantins. A batida envolveu uma motocicleta Yamaha/YBR 150 de cor vermelha e uma caminhonete Toyota/Hilux de cor prata, no cruzamento da Avenida Guanabara com a Rua 7. Leia também: ...