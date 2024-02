Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão, uma motocicleta e uma caminhonete, no trevo da BR-153 em Araguaína, norte do estado, onde dá acesso a Universidade Federal do Norte do Tocantins.

Ao chegarem no local da ocorrência, os bombeiros, em medida preventiva contra possível incêndio, desligaram a bateria dos veículos e montaram linha direta com mangueira e posicionamento de extintores.

Após avaliação da situação no local, os bombeiros encontraram as três vítimas já fora dos veículos. O motociclista foi atendido por equipe da unidade de resgate 24 e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Araguaína.

As outras duas vítimas foram atendidas por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o condutor do caminhão à unidade hospitalar. A condutora da caminhonete negou transporte e permaneceu no local, informou os bombeiros.

O relatório da ocorrência aponta que a batida envolveu uma motocicleta Honda CG 150, vermelha com placa de Araguaína, um caminhão trator Volvo de cor branca, placa de Belém (PA) e uma caminhonete Ford Ranger, sem placa.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, o acidente aconteceu por volta das 14h do sábado, 17.