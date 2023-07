Um acidente grave deixou duas pessoas mortas na BR-010, em Palmas, no início da manhã desta sexta-feira, 28. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas eram o motorista de 29 anos e a passageira de 27, que morreram no local.

Conforme a corporação, a colisão ocorreu por volta das 6h30 horas, no km 459 da rodovia, sentido Taquaralto. Um veículo de modelo Honda Civic de cor prata, saiu da pista e colidiu contra um ponto de ônibus.

De acordo com imagens é possível ver o pedaços da estrutura do ponto de ônibus arrancados, o veículo com as rodas para cima, e pedaços do carro espalhados pelo local do acidente. O motor do carro também foi arremessado.

Ainda de acordo com a polícia, além da PRF, o Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Médico Legal, e Serviço de Atendimento Móvel, também estiveram no local para prestar auxílio.