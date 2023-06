Redação Jornal do Tocantins

O time Sub-19 da Aceb/Planeta Chevrolet venceu a 1ª Copa Goiás de Base, em disputa com quatro jogos e apenas uma derrota. Na decisão final, contra o MoveOn Clube Portuguesa (DF), o placar de 44 a 36 garantiu o título para os tocantinenses.

Raul Augusto Barroso, com 53 pontos, e Lucas Melo com 4 cestas de 3 pontos se destacaram no torneio, segundo divulgou a assessoria da equipe.

O presidente da Aceb (Arremesso Campeão Escolinha de Basquete), Luiz Orlando Brito, avaliou como positiva a participação na 1ª Copa Goiás de Basquete, organizada pela Associação Esportiva Goiana de Basquete (AEGB). “Organização do evento foi primorosa, o basquete apresentado pelas equipes de altíssimo nível e a equipe de arbitragem excelente”.

A escolinha participou ainda da Sub-16 no torneio e ficou na quinta colocação, entre os sete times da categoria.

Placar do Sub-19

Aceb/Planeta Chevrolet 39 x 30 MoveOn Clube Portuguesa (DF)

Aceb/Planeta Chevrolet 41 x 30 AEGB(GO)

Lyceu/AEGB (GO) 17 x 34 Aceb/Planeta Chevrolet

Rio Verde (GO) 39 x 32 Aceb/Planeta Chevrolet

Final: Aceb/Planeta Chevrolet 44 x 36 MoveOn Clube Portuguesa (DF)