A população da terra indígena Xerente da região da Porteira, na cidade de Tocantínia, perdeu a liderança Basilio Dbazanõ Xerente, cacique da Aldeia Angelim. Ele faleceu aos 63 anos, vítima de Covid-19 nesta quarta-feira,22. Deixa esposa e 9 filhos.

O ancião era o segundo do clã Isake e faz parte dos três líderes mais respeitados da etnia. Um é pertencente ao clã wahire e outros dois são do clã Isake.

A União Indígena Xerente (Unix) divulgou nota lamentando o falecimento da liderança. "Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos em luto", diz o comunicado.

Presidente da entidade, Srêwē Xerente, destaca que a importância cultural do líder. “Uma grande perda a nossa tradição e a nossa organização cultural”.

O DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins) também emitiu nota demonstrando "profundo sentimento de tristeza" pela morte do cacique. "Neste momento de dor, o DSEI-TO se solidariza com sua família e amigos", diz parte do texto.