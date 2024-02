Redação Jornal do Tocantins

A barragem de uma represa que dá acesso ao Lago Norte e Arena Bacuri, em Palmas, se rompeu nesta semana. A situação impactou os moradores do setor, que utilizavam a via por ser um caminho mais rápido para chegar à NS-15. Com o rompimento, população precisa dar a volta pelo Santo Amaro para sair da região.

O Jornal do Tocantins esteve no local na tarde desta quarta-feira, 21, e confirmou a situação. O local estava interditado com manilhas, em ambos os lados da via.

O eletricista Eridan Ferreira, de 48 anos, morador há 30 anos da 603 norte, conversou com nossa equipe e comentou que esteve no local na semana passada, antes do rompimento.

"Eu vim dar uma volta aqui, como sempre de costume, e presenciei a estrada bem estreita já. Fiz um vídeo falando que não ia demorar muito para a estrada romper, a barreira cair e a água vazar para o outro lado".

Segundo ele, era possível visualizar a água passando por debaixo da manilha. "Estava no ponto de estourar já. A estrada liga ao Lago Norte e interliga com o Santo Amaro, onde tem bastante família. A única saída que eles tem é sair pelo Santo Amaro".

No vídeo do eletricista, gravado na semana passada, ele mostra a via, que estava prestes a se romper. Confira:

"A prefeitura já tinha interditado, e colocado às manilhas, prevendo esse fato. Os moradores de cima não ficaram satisfeitos e retiraram as manilhas", contou Eridan.

Uma das pessoas que utilizam o acesso todos os dias é o calheiro Lucas Ribeiro Viana, 55 anos, morador do Lago Norte há quatro anos.

"Estamos sendo muito prejudicados porque a gente usa muito, é o caminho mais perto. Tenho um neto que mora do outro lado, na quadra em frente a represa. A gente passava pela represa que ficava mais perto, agora precisamos passar pelo Santo Amaro, que fica mais longe".

Um dos funcionários do calheiro comentou que utilizava a via três vezes ao dia. Após o rompimento aumentou 2 quilômetros para Santo Amaro.

O Jornal do Tocantins procurou a Prefeitura de Palmas para obter informações sobre a situação e, quando houver retorno, a matéria será atualizada.