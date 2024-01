Vida Urbana Barbeiro suspeito de roubo é baleado ao tentar fugir de abordagem em Silvanópolis e acaba preso Informações do 5º Batalhão de Polícia apontam que um soldado de folga identificou o fugitivo e deu voz de prisão. O homem desobedeceu, fez movimento brusco na região da cintura e acabou baleado pelo militar

Um barbeiro de 31 anos, identificado pelas iniciais C.F.M.S., natural de Porto Nacional, acabou baleado e preso no perímetro urbano da BR-010, em Silvanópolis, na região central do Tocantins, por ter mandado de prisão preventiva em aberto por suspeita de roubo. De acordo com informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, em Porto Nacional, uma equipe recebeu inform...