Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

Após a interdição de um bar, que estava promovendo aglomerações de pessoas em Guaraí, o proprietário do estabelecimento acabou preso por desacato à autoridade. A ação de interdição realizada pela Polícia Militar e Vigilância Sanitária ocorreu no final da tarde desta terça-feira, 12, durante operação de fiscalização ao cumprimento das medidas dos Decretos Municipais de enfrentamento à Covid-19

Conforme a gestão municipal, as equipes da PM e da Vigilância, após receberem uma denúncia, flagraram o bar funcionando e vários clientes consumindo bebidas alcoólicas e jogando sinuca. Além disso, as pessoas no local não usavam máscara, item que é obrigatório na cidade.

Durante a operação, o proprietário do estabelecimento desacatou os fiscais e a PM levou o homem a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento e lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O detido deve responder por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, que possui pena que vai de detenção, de um mês a um ano, e multa.

Medidas

Conforme o Decreto Municipal nº 1.479/2020, com medidas de proteção e enfrentamento ao avanço do Covid-19, bares, conveniências, lanchonetes, padarias, restaurantes, pizzarias, sanduicherias e similares, estão vedadas a disposição de mesas e cadeiras e o consumo de alimentos e bebidas no local.

No que se refere ao uso de máscaras, a gestão de Guaraí estipulou que a população que desobedecer o uso obrigatório pode pagar multa é de R$ 50,00 a R$ 100,00. Já os comerciantes que permitirem a entrada de clientes sem o item serão multados em R$ 500,00.