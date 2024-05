Vida Urbana Balsa usada em garimpo ilegal é queimada pela polícia e suspeitos multados em R$ 110 mil; Vídeo Nove pessoas foram autuadas por infração ambiental. Foram encontradas duas balsas suspeitas de minerar ouro sem licença

Nove pessoas são suspeitas de realizarem atividades de garimpo sem licença ambiental em afluentes do Rio Peixe com o Rio Manoel Alves, no município de Natividade, na região sudeste do estado. Elas foram multadas em R$ 110 mil e tiveram uma embarcação queimada. Equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), com apoio do Batalhão de Policiamento de Choque...