A balsa que opera o transporte de Itupiratins a Tupiratins, norte do Estado, está suspensa desde a manhã deste sábado, 8. A medida ocorre, segundo o comunicado da Pipes, empresa que realiza a travessia, até o nível da água no rio baixar.

Em relação à vazão das Usinas Hidrelétricas, elas se mantêm estáveis, com baixa para a Usina de Peixe, que opera na média de 5.000. Seu pico chegou a 14.000 metros cúbicos por segundo. Hoje, os bombeiros trabalham em cinco municípios, localizados na região do Bico do Papagaio, no Centro-Norte e no Sudoeste.

Conforme o boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã deste sábado, as enchentes atingiram Itaguatins, outra cidade do norte do Estado. O órgão informou que as famílias estão sendo assistidas pela prefeitura da cidade, com abrigos montados para elas.

Em Miranorte, no centro-norte do Estado, a cheia do rio chegou na quarta-feira, 6. A prefeitura divulgou nas redes sociais a situação na casa de uma moradora da cidade, que ficou completamente submersa.

A Defesa Civil do município informou na última quinta-feira que a tendência era de que a água subisse mais de um metro de altura e, por isso, a população, principalmente ribeirinha, deveria ficar atenta.

Ainda no município, um adolescente de 16 anos desapareceu ontem no rio Providência e as buscas iniciaram hoje.

Desabrigados

De acordo com a Defesa Civil, são 328 desabrigados, ou seja, pessoas que estão em abrigos públicos e 516 desalojados, aqueles que estão em casa de parentes, amigos ou vizinhos.

A Defesa Civil destacou que até o momento, há estabilidade no número de desabrigados e desalojados.

As cidades com mais afetados são: Araguanã, Axixá do Tocantins, Esperantina, Paranã, Rio dos Bois; Pedro Afonso; Tupirama; Tupiratins; Palmeirante; Bom Jesus; São Sebastião; São Miguel; Sampaio e Itaguatins.

Segundo a Defesa Civil, apesar do número de pessoas afetadas aumentar a cada dia, o número de municípios monitorados baixou nos últimos dias: na quinta-feira eram 36 municípios, sexta-feira reduziu para 31, e neste sábado subiu para 32, o que se considera que a situação está amenizada em alguns locais.