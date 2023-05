Na tarde deste sábado, 13, policiais da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins, de Palmas, entraram em novo confronto com os criminosos suspeitos de um assalto frustrado em Confresa (MT) na tarde deste sábado.

Segundo informações preliminares, o confronto ocorreu entre a Fazenda Terra Boa e Barranco do Mundo, na região de Pium, centro-oeste tocantinenses. O suspeito alvejado na troca de tiros foi levado para o hospital de Marianópolis.

A Polícia Militar do Tocantins confirmou o confronto em vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Os suspeitos do assalto a uma caixa-forte da transportadora de valores Brinks em Confresa (MT) no dia 9 de abril fugiram para o Tocantins e estão sendo caçados por cerca de 350 policiais militares e civis do Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará e Minas Gerais.

São 17 suspeitos mortos, dois presos no cerco policial dentro do Estado do Tocantins, e mais dois suspeitos pegos em Redenção (PA). Uma outra prisão ocorreu em Araguaína, norte do Tocantins, do pernambucano Nelsivan Jovan de Araujo, de 30 anos, apontado como o principal articulador do apoio logístico ao grupo.

Confira a identidade dos suspeitos mortos, confirmadas pelo JTo, e a data do óbito.

1.Danilo Ricardo Ferreira, 46 anos, 10 de abril

2. Raul Yuri de Jesus Rodrigues, 28 anos, 12 de abril

3. Eduardo Batista Campos, 32 anos, 18 de abril

4. Julimar Viana de Deus, 35 anos, 18 de abril

5. Celio Carlos Monteiro, 62 anos, 18 de abril,

6. Jose Claudio dos Santos Braz, 37 anos, 18 de abril

7. Matheus Fernandes Alves, 27 anos, 22 de abril

8. Jonathan Camilo Melo de Sousa, 34 anos, 27 de abril

9. Airton Magalhães Marques, 25 anos, 29 de abril

10. Gustavo Luiz Ferreira da Rocha, 44 anos, 1º de maio

11. Rafael Ferreira Lima, 34 anos, 1º de maio

12. xxxxxxxx, 1º de maio

13. xxxxxxxx, 1º de maio

14.xxxxxxxxx, 2 de maio

15. Robson Moura dos Santos, 33 anos, 2 de maio

16. Ronildo Alves dos Santos, 41 anos, 8 de maio

17. Ricardo Aparecido da Silva, de 39 anos, 10 de maio