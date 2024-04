Redação Jornal do Tocantins

Avisos divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quinta-feira (11), alertam para perigo potencial de chuvas intensas em mais de 30 municípios tocantinenses na região ocidental e oriental do estado.

Um dos avisos, iniciado às 9h32 com fim na manhã de sexta-feira (12), prevê chuva entre 20 e 30mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60km/h. Pode haver baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o alerta laranja, com fim às 6h de sexta-feira, prevê chuvas de 30 a 60mm/h ou 50 a 100mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com estes riscos.

Confira as orientações

-Evite enfrentar o mau tempo.

-Observe alteração nas encostas.

-Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

-Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).