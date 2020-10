Vida Urbana Avião faz pouso forçado perto do Lago de Palmas Informações inicias apontam que apenas o piloto estaria na aeronave, que aparece na Anac em nome de Francisco de Assis Sobrinho

Na tarde desta quinta-feira, 29, por volta das 18 horas, um avião de modelo experimental de pequeno porte teve que fazer um pouso forçado nas proximidades do Lago de Palmas. A Polícia Militar confirmou que apenas o piloto estava na aeronave e no local não houve óbito. A causa do pouso de emergência ainda não foi revelada. Segundo informou a assessoria da PM, “a pri...