Vida Urbana Avião é interceptado com malas de drogas em Porto Nacional Duas pessoas que estavam na aeronave acabaram presas pelas polícias Civil e Militar

Duas pessoas e um avião carregado com drogas acabaram interceptadas pelas polícias Civil e Militar no aeroporto de Porto Nacional, na tarde desta quinta-feira, 2. As informações, preliminares, não identificam nenhuma das pessoas presas, o tipo de droga apreendida nem a quantidade, apenas que os pacotes de entorpecentes estavam dentro de malas. Os tabletes estava...