Vida Urbana Avenida JK é parcialmente interditada na tarde desta quarta-feira para evitar aglomeração A interdição se baseia no Decreto que assegura a legitimidade da iniciativa dos órgãos fiscalizadores do Município para interditar as vias públicas consideradas estratégicas para a não proliferação da enfermidade

Visando diminuir o fluxo de pessoas que transitam pela Avenida JK, principal ponto comercial da Capital, agentes de Trânsito e Transporte da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) realizaram a interdição parcial da via no início da tarde desta quarta-feira, 13. A ação é para evitar a proliferação do novo coronavírus, causador da Covid-19. Conforme a past...