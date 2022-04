Vida Urbana Avô e neto suspeitos de homicídio qualificado no Tocantins são presos na Bahia Crime fato ocorreu no dia 18 de julho do ano passado, em via pública na cidade de Taguatinga, quando dois homens, de 55 e 19 anos, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra duas vítimas, sendo uma de 35 e outra de 28 anos

A Polícia Civil concluiu, nesta semana, as investigações sobre um homicídio qualificado que vitimou um homem de 35 anos, na cidade de Taguatinga, 458 km de Palmas. De acordo com o delegado-chefe da unidade policial, Lucas Rodrigues, o fato ocorreu no dia 18 de julho de 2021, em via pública, quando dois homens, de 55 e 19 anos, efetuaram diversos disparos de arm...