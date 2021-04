Vida Urbana Auxiliar de serviços de São Salvador é denunciado à Justiça por sair para a rua após confirmar covid Jovem de 20 anos teste a doença confirmada e saiu para passar por duas vezes em distrito de São Salvador, no sul do Tocantins

O promotor de Justiça Célem Guimarães Guerra Júnior, da promotoria de Palmeirópolis, sul do Estado, denunciou nesta terça-feira (6) um auxiliar de serviços gerais de São Salvador. Guerra Júnior acusa o jovem, de apenas 20 anos, de cometer infração contra medida sanitária preventiva, previsto no artigo 268 do Código Penal. A denúncia é baseado em inquérito polici...