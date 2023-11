G.L.B.V, de 26 anos, acabou preso no setor Entroncamento, em Araguaína, na noite de terça-feira, 21. Ele é suspeito de matar o adolescente Delbertie Dias Alves, de 16 anos, no dia 29 de abril de 2022, no Morro do Limpão, em Palmas. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

No mandado de prisão contra o suspeito, menciona que ele é autônomo e conhecido como ‘Doidão’.

A SSP disse que, antes de Delbertie ser morto na serra, houve uma discussão na casa de L.F.D, onde estavam dois comparsas do autônomo, entre eles, um adolescente.

De acordo com a secretaria, a discussão era sobre organizações criminosas que eles pertenciam. "A vítima era de uma facção carioca com ramificações no Estado e os autores da facção paulista, também com atuação em todo o país", divulgou.

Conforme a pasta, Delbertie foi colocado dentro do carro pelos suspeitos e levado até o morro. “A vítima é forçada a gravar um vídeo no qual declara rasgar a camisa de sua facção e se filiar à organização criminosa dos autores”, disse o delegado titular da 1ª DHPP Guilherme Torres, por meio da assessoria.

Delbertie Alves morreu com um tiro na nuca e golpes de faca, em seguida, os suspeitos fugiram. A secretaria também divulgou que a polícia foi até Pedro Afonso, onde o suspeito nasceu, mas não conseguiu encontrá-lo. Depois, descobriram que ele estava morando em Araguaína, onde acabou localizado e preso.

L.F.D foi preso no dia 11 de setembro deste ano, em Anápolis (GO). O adolescente envolvido foi qualificado na época e o procedimento encaminhado ao Juizado da Infância, de acordo com a SSP.

Ao ser preso, ele foi levado para a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguaína e depois encaminhado à unidade penal da cidade.