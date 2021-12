Vida Urbana Aumento do rio faz balsa suspender travessia e praia desaparecer em Tocantínia Ainda no domingo, a Defesa Civil Municipal disse para os moradores ribeiros às margens do Rio Tocantins para ficarem alertas

Em Tocantínia, município abaixo da Usina Hidrelétrica de Lajeado, o aumento no nível do rio Tocantins levou a uma série de consequências e moradores assustados com a situação. Na região, a praia da cidade ficou submersa, postes da orla quase desapareceram, em alguns pontos, a água subiu até próximo à copa de árvores. O Jornal do Tocantins recebeu uma mensagem ...