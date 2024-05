Vida Urbana Aumento de casos suspeitos de leptospirose é monitorado no Rio Grande do Sul Lacen analisa mais de 800 amostras de casos suspeitos da doença

O Laboratório Central (Lacen) do Rio Grande do Sul analisa mais de 800 amostras de casos suspeitos de leptospirose. Em nota, a Secretaria de Saúde do estado informou que acompanha o aumento de casos suspeitos associados às enchentes e, consequentemente, ao aumento da exposição da população à doença. A informação é do site Agência Brasil. De acordo com a secr...