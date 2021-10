Vida Urbana Aumenta proporção de crianças com até 13 anos vítimas de estupros no Brasil O número de denúncias diminuiu na pandemia, mas casos seguem em alta. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, 73,7% dos casos são com vulneráveis, e os abusadores possuem relação familiar ou próxima da vítima

"Eu tinha um ódio tão grande", lembra Nair, 41, ao relatar os abusos sexuais de seu tio, que começaram quando ela tinha 12 anos. "Virei a filha rebelde e comecei a me prostituir." Carolina, 31, era um ano mais nova do que Nair quando seu padrasto começou os abusos, que só pararam quando ela tinha 15 e fugiu de casa. Com um filho de 3 anos, ela voltou a dividir o teto...