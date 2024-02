Mais um trecho de estrada ficou intransitável nesta quarta-feira,21, após as constantes chuvas. Em Tocantínia, as aulas do Centro de Ensino Médio Indígena Xerente Wara (Cemix) foram suspensas por uma semana após um rio subir o nível e invadir a estrada entre a escola e a aldeia Brejo Comprido. Um ônibus que levava alunos para casa ficou preso na enchente.

De acordo com o diretor do Cemix Armando Xerente, por volta das 11h desta quarta-feira (21) as turmas foram avisadas que o nível de um córrego que fica na região estava subindo muito rápido.

Imediatamente, a diretoria liberou os alunos para voltarem para casa e quando estavam no ônibus escolar, foram surpreendidos pela enxurrada que atravessava a estrada. Um dos veículos tentou passar pela enchente, mas acabou ficando preso.

"Já encaminhamos os documentos para a superintendência de Miracema para que possamos resgauardar o aluno. Não tem condições que o aluno chegue com esse tanto de chuva, caindo tanta água", explicou o diretor.

Armando Xerente ainda comentou o que aconteceu com os ônibus de transporte escolar. "Um conseguiu sair do Cemix se descolando para suas casas e outro infelizmente ficou no meio da estrada, onde a água já tinha tomado de conta de algumas vias ligadas do Cemix ao Brejo Comprido. Então o Cemix infelizmente não vai ter aulas esses dias", lamentou o diretor.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que a previsão para retomar as atividades na unidade será na próxima quarta-feira, 28 de fevereiro. Mas isso vai depender se o nível do rio reduzir o nível e que as condições sejam seguras para os alunos.

Além disso, a pasta ressaltou que a reposição das aulas será discutida pela equipe pedagógica da Superintendência Regional de Educação de Miracema em conjunto com os membros da comunidade escolar. O plano de reposição será elaborado e entregue até sexta-feira (23).

Alerta de chuvas

O Tocantins segue sob alerta de chuvas intensas pelo menos até esta quinta-feira, 22. Segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são esperados até 100 milímetros de chuva e ventos intensos nas próximas horas.

Um alerta ativo tem nível laranja e vale para quase todo o estado, com exceção de parte do Bico do Papagaio, onde o aviso está no nível amarelo.