As aulas do segundo semestre da rede estadual, municipal e particular do Tocantins iniciam a partir da primeira semana de agosto. Porém, por conta da pandemia da Covid-19, o retorno dos estudantes será de forma híbrida, sendo que os alunos, pais e responsáveis, que optarem pelo não presencial, podem dar continuidade aos estudos de maneira remota por meio dos roteiros de estudos disponibilizados pelas escolas, bem como demais ferramentas adotadas pelas unidades de ensino.

De acordo com o decreto governamental N° 6.257, publicado em 14 de maio, todas as unidades escolares, públicas e particulares, no território do Tocantins, ficam autorizadas a realizar aulas presenciais em formato híbrido e com revezamento de 50% das turmas.

No entanto, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) informou que, conforme o calendário escolar de 2021, o retorno totalmente presencial está condicionado a decretos municipais que permitam aulas presenciais. “Em municípios onde existem decretos em vigência, suspendendo atividades presenciais nas escolas, os estudantes continuarão realizando as atividades não presenciais, por meio dos roteiros de estudos”, afirma a pasta.

A pasta ainda frisou que o Estado seguirá o planejamento já acordado desde maio. Porém, continuará monitorando os municípios que forem deixando de renovar os decretos que suspendem atividades presenciais, para ir preparando as escolas, pontualmente, para o retorno de forma híbrida.

Palmas

A rede Municipal de Ensino de Palmas prevê o início das aulas em 3 de agosto e o Plano de Retomada das Aulas 2021 começa contemplando as crianças do pré-escolar II e os estudantes do ensino fundamental, que compreende as crianças de cinco anos até o 9° ano.

Conforme a Secretaria Municipal da Educação, as 78 unidades educacionais já estão preparadas para receber a volta dos estudantes. Esse plano de retomada prevê aulas em formato híbrido, online e presencial, com turmas subdivididas em dois grupos.

No plano, o primeiro grupo será composto pelos primeiros nomes da lista de chamada, organizada em ordem alfabética, com aulas presenciais durante uma semana, enquanto o restante dos alunos farão aulas online. Já na semana seguinte, o segundo grupo terá as aulas presenciais e o outro online. As atividades da semana remota serão impressas e também no site do Palmas Home School.

Pandemia

Apesar de o Tocantins ter essa prerrogativa do ensino híbrido, alguns pais optaram apenas pelo ensino online, até que sintam seguros para mandarem os filhos para as aulas presenciais. A advogada Hellen D. Barbosa de Sousa afirma que seus dois filhos em idade escolar, Alice, 8 anos, e Gael,4 anos, continuaram assistindo as aulas 100% online. Segundo ela, a decisão é para manter a segurança das crianças. “Nós decidimos que nossos filhos ficariam em casa até a pandemia estar de fato controlada. E como já trabalho em casa, eles não tiveram dificuldades com isso. As crianças se adaptaram bem com o homeschool. Também ajudamos bastante nesse ensino, porque somos nós os pais que ensinamos as crianças de acordo com o conteúdo enviado pela escola”.

Aulas remotas

Segundo a psicóloga Marieta Sales Costa, quando se trata de educação das crianças, o auxilio dos pais é uma peça fundamental para que o menor tenha um bom desenvolvimento escolar. Para isso, ela explica que algumas atitudes são importantes neste processo de aprendizagem, especialmente na pandemia, que parte das aulas, ou para algumas famílias como a citada acima, ocorre inteiramente online. “Sempre indico que os pais aproveitem os diversos canais de comunicação digital para estreitar o vínculo com a equipe pedagógica. Também é necessário que o responsável reserve um tempo para conhecer e explorar o ambiente virtual de aprendizagem, além de ter muita paciência, porque para o aluno já está sendo um momento difícil, pois ele está sendo privado de uma das experiências mais interessantes da vida, que é frequentar de forma presencial uma escola”.