Vida Urbana Aulas presenciais em Porto Nacional retornam no dia 1º de setembro Escolas deverão passar por adequação para seguir os protocolos sanitários e aulas serão com o modelo híbrido

As aulas presenciais da rede municipal de Porto Nacional devem retornar no dia 1º de setembro, conforme decreto publicado na última sexta-feira, 13. Além do retorno dos alunos às salas de aula, a gestão municipal orientou o retorno imediato da equipe educacional de todos os estabelecimentos públicos e privados, estaduais e municipais, para o planejamento da retomada d...