Vida Urbana Aulas presenciais em escolas públicas e particulares de Porto Nacional devem retornar em setembro Retorno ficou previsto para 1º de setembro, entretanto data ainda deve passar por avaliação de órgão competentes

O retorno das aulas presenciais nas escolas particulares e públicas de Porto Nacional está previsto para ocorrer em 1º de setembro. Essa data foi escolhida durante uma reunião na última semana com representantes das unidades escolares e a secretaria da Saúde do Município. Conforme a Prefeitura Municipal, apesar da escolha do inicio de setembro para o...