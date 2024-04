Os campi do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) de Colinas do Tocantins, Dianópolis e Porto Nacional paralisaram as atividades letivas. A suspensão acontece após os servidores entrarem em greve.

Conforme nota divulgada pelo IFTO, até a última sexta-feira (12), a equipe gestora recebeu informações de que as unidades de Colinas do Tocantins e Dianópolis haviam paralisado as atividades letivas.

Nas redes sociais, o IFTO de Porto Nacional publicou a suspensão das aulas dos Cursos Técnicos e dos Cursos Superiores da unidade a partir desta quarta-feira (17).

Segundo a postagem, permanecem em funcionamento às atividades dos cursos ofertados em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), Secretaria Municipal de Educação de Porto Nacional e Centro de Idiomas(CENIPO).

Ainda de acordo com a publicação, a suspensão das aulas foi aprovada pela ampla maioria dos servidores em assembleia convocada pela Direção-geral. Foi levada em consideração a segurança dos estudantes, a minimização dos gastos e esforços para acompanhar uma oferta parcializada dos serviços.

Além disso, a unificação da estratégia de reposição que será necessária após a greve.

"Tão logo a suspensão das aulas finalize, um novo calendário será elaborado de forma a mitigar o impacto da paralisação e privilegiar a integralização dos estudantes em final de curso".

De acordo com a nota, a Seção Sindical Araguatins comunicou, após deliberação em assembleia, a não adesão ao movimento grevista neste momento.

O coordenador geral docente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) — Seção IFTO, Stânio de Souza Vieira, destaca que os servidores cobram recomposição salarial e reestruturação das carreiras da área técnico-administrativa e de docentes.

“Além disso a revogação de revogação todas as medidas provisórias, portarias e decretos que atacam os servidores e os serviços públicos da rede federal de educação; recomposição orçamentária e o reajuste dos auxílios e bolsas dos estudantes”, disse o coordenador.

Eixos

Confira os os principais destacados pelo coordenador:

-Reestruturação das carreiras de técnicas administrativas e docentes;

-Salários, e recomposição salarial com proposta de reajuste para técnicas administrativas de 53,17% e 39,93% para docentes;

-Revogação de medidas provisórias, portarias e decretos que “atacam os servidores” e os serviços públicos";

-Revogação do novo ensino médio em defesa do modelo do ensino médio integrado do Institutos federais;

-A recomposição orçamentária da rede federal de educação.

-Reajuste dos auxílios e bolsas dos estudantes.

Stânio Vieira conclui que a greve é um instrumento legal e constitucional.

“Nós entendemos que toda greve tem um impacto social, mas é algo necessário para que haja um fortalecimento também do serviço público”.

Confira a nota informativa acerca da paralisação de servidores na íntegra:

Informamos que o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) recebeu, ainda no último dia 3, comunicação feita pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) — Seção Sindical IFTO, entidade sindical representativa dos servidores técnico-administrativos e docentes — acerca da deliberação de deflagração de movimento grevista por tempo indeterminado.

O IFTO reitera que o direito de greve é assegurado constitucionalmente e compete a cada servidor a sua adesão ao movimento. A instituição, contudo, tem acompanhado a adesão dos servidores ao movimento e sua evolução, visando garantir o direito do servidor. Esclarece, ainda, que as atividades institucionais têm sido mantidas, visando a continuidade da prestação de serviços à comunidade.

Até a última sexta-feira, 12, a equipe gestora do IFTO recebeu informações de que duas unidades haviam paralisado as atividades letivas: os campi de Colinas do Tocantins e Dianópolis. Caso a adesão ao movimento evolua, o IFTO assegurará a manutenção dos serviços essenciais da instituição no decorrer do processo. A indicação desses serviços será realizada mediante comunicação da equipe gestora ao sindicato.

Os gestores estão empenhados em manter o diálogo com a entidade sindical e com toda a comunidade do IFTO para que esse processo ocorra de maneira transparente e democrática.

Informações detalhadas sobre o movimento grevista devem ser solicitadas ao sindicato.