A Prefeitura de Tocantínia divulgou que decidiu manter suspensas até o dia 29 de maio todas as aulas na rede municipal em razão da pandemia do coronavírus. O retorn seria dia 15, mas o órgão diz que o Comitê do Enfretamento ao Covid-19 no município e segmentos organizados da sociedade se reuniram com o prefeito Manoel Silvino (SD) e se optou por manter a suspensão.

"Estão sendo colocadas em prática orientações e normas para assegurar a reorganização do calendário escolar, levando-se em conta os períodos de suspensão das atividades educacionais ocasionada pela necessidade de conter a transmissibilidade do vírus pandêmico, observado o disposto na Medida Provisória Federal 934, de 1º de abril de 2020", disse o secretário de Educação de Tocantínia, André Goveia, por meio da assessoria.