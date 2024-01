Redação Jornal do Tocantins

O início das aulas da rede municipal de ensino de Palmas, que estava previsto para ocorrer nesta quarta-feira, 31, está adiado para segunda-feira, 5, segundo divulgou por meio de nota a Secretaria Municipal de Educação de Palmas (Semed).

Conforme a pasta, o adiamento de três dias ocorre “para conclusão do processo de contratação de pessoal e remanejamento do quadro da educação, além de ajustes estruturais em unidades escolares".

Segundo a Semed, estão matriculadas 12.655 crianças na Educação Infantil; 30.651 alunos no Ensino Fundamental e 207 estudantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ainda de acordo com a Semed, as demais datas do calendário escolar de 2024 não sofreram alterações.