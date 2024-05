Vida Urbana Aulão gratuito ajuda estudantes com revisão para o vestibular da UFT Aula preparatória será nos dias (15) e (16), no Teatro do Centro de Atividades do Sesc, em Palmas

Nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16) ocorrerá um Aulão de Revisão, para o vestibular da Universidade Federal do Tocantins (UFT). As aulas acontecem das 19h às 22h no Teatro do Centro de Atividades do Serviço Social do Comércio (Sesc) em Palmas, situado na quadra 502 Norte. Para participar, os interessados devem ir ao centro de atividades, onde o...