Vida Urbana Audiência pública discute Plano de Mobilidade Urbana de Palmas nesta quarta, 4 Primeiro debate será no auditório da ATM a partir das 14h30

Atualizado às 9:12 Nesta quarta-feira, 4, a Prefeitura de Palmas realiza a 1° Audiência Pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana na cidade. O debate acontece às 14h30, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), localizado na antiga 501 sul, Teotônio Segurado. Após apresentação do conceito geral do PlanMob e orientações sobre o plano de t...