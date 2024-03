Vida Urbana Audiência de instrução do homicídio atribuído a Danilo Cavalcante é marcada para 18 de abril Condenado à prisão perpétua pelo assassinato da companheira, Danilo fugiu da prisão no dia 31 de agosto do ano passado ao escapar do presídio na Pensilvânia, escalando as paredes até subir ao telhado

A primeira audiência de instrução do caso em que Danilo Sousa Cavalcante é acusado pelo assassinato de Válter Júnior Moreira dos Reis, ocorrido em Figueirópolis, foi marcada para o dia 18 de abril, às 11 horas, no Fórum da Comarca de Gurupi. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). A oitiva estava prevista para quinta-feira, 29, ma...