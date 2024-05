Os jogadores gaúchos rezzi, Patryck Annes e Arthur Goulart, que defendem o Capital FC na atual temporada, apareceram em um vídeo lançado pelo marketing do clube rubro-negro, na última segunda-feira (6), com pedido de orações aos familiares e reforçando a campanha de ações lançada pelo time para ajudar o Rio Grande do Sul. O estado vem sofrendo com as enchentes desde a semana passada.

"Fala, pessoal! Como gaúcho, goleiro do Capital, estou aqui com um propósito que vai além das quatro linhas. Como família, como time, como comunidade precisamos nos unir neste momento tão difícil que passa o Rio Grande do Sul, e nós não podemos ficar com braços cruzados. Ao longo desta semana teremos várias ações divulgadas. Contamos com apoio de todos e orações para nossas famílias. Também contamos com o apoio da torcida do Capital e do povo tocantinense" afirma Prezzi, que é natural de Novo Hamburgo (RS).

Em seguida aparecem o meia Patryck Annes, natural de Porto Alegre, e o defensor Arthur Goulart, natural de Guaíba (RS).

"Famílias desabrigadas, vidas em perigo e a gente como um time temos a responsabilidade de juntar recurso para ajudar o Rio Grande do Sul" reforça Patryck.

"É por isso que estamos aqui. Nossa campanha não é só para arrecadar fundos e suprimentos. É para mostrar que unidos podemos superar qualquer dificuldade" conclui Arthur.

O estado vem sofrendo com enchentes desde a semana passada. Segundo balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, são mais de 90 mortos por causa dos temporais que atingem a região. Quatro óbitos são investigados. O estado registra 131 desaparecidos e 362 feridos.