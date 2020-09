As atividades das 76 unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Palmas voltam à distância a partir desta quarta-feira, 9. As aulas serão de forma online por meio de teleaulas transmitidas pela televisão aberta no canal 5.2 e essa retomada segue as diretrizes do Plano Educacional Emergencial, que contempla a continuidade das aulas em modalidades não presenciais.

Conforme a Educação da Capital, esse plano considera e aborda sobre as aulas não presenciais produzidas e ministradas pelos professores da rede, o site da ‘Palmas Home School’ e no canal da Secretaria Municipal de Educação (Semed) no YouTube, além de disponibilização de material impresso para os estudantes que não tem acesso à internet e a aparelhos eletrônicos.

As aulas presenciais da rede municipal estão suspensas desde o mês de março devido à recomendação do Comitê de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), em virtude da pandemia da Covid-19.

Teleaula

Segundo a Educação, as atividades não presenciais irão passar a ser contabilizadas como hora/aula para cumprimento da carga horária estabelecida pela legislação para os estudantes. Essas teleaulas contemplarão todas as modalidades de ensino, além do conteúdo e as atividades serão unificados seguindo o mesmo padrão. As atividades serão para todos os alunos matriculados no município independente da unidade escolar que frequentam.

Além disso, na grade de programação da televisão, as teleaulas terão entre 15 e 20 minutos de duração e serão veiculadas de segunda a sexta-feira. As atividades ainda serão veiculadas em horários específicos para cada série/ano, sendo que as aulas serão transmitidas pela manhã de forma inéditas e a tarde reprisadas. Posteriormente, as teleaulas estarão disponíveis também na ‘Palmas Home School’ e no canal do YouTube.

Ao longo das aulas na TV, os professores irão explicar os conteúdos e os objetos de aprendizagem que serão trabalhados nas atividades que serão postadas e devem ser respondidas na ‘Palmas Home School’. Os alunos sem acesso devem procurar as unidades escolares que estão matriculados para solicitar os materiais impressos. As escolas já realizam a divulgação para a comunidade escolar e os responsáveis nos grupos de whatsapp, criados para esse fim, nas suas contas de redes sociais, além de informativos fixados nos muros das escolas.

Saiba como ajudar a TV para sintonizar o canal 5.2:

Conforme a Semed, para ter acesso às teleaulas é necessário realizar a atualização nos canais abertos do aparelho de televisão. Todos os aparelhos tem em seu menu pelo controle remoto uma opção como ‘busca de canais’, ‘busca automática’, ‘programa de canais’ ou ‘atualização de canais’. Posteriormente, ao localizar, é só clicar na opção e seguir as orientações da tela, aguardando até o final do processo. Ao concluir esta etapa, os novos canais da emissora já estão disponíveis.