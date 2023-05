Um centro de distribuição atacadista de Augustinópolis, no Bico do Papagaio, está interditado após inspeção realizada pela operação Pró-Consumidor. A informação está publicada no site do Ministério Público, nesta segunda-feira, 29.

Formada pelo órgão ministerial, vigilância sanitária municipal, Procon, Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) e a Polícia Militar, a operação encontrou sujeira, fezes de animais, insetos, produtos vencidos e mal armazenados, segundo a publicação.

Por suspeita de ter vazamento, os órgãos lacraram a câmara fria do local. Há suspeita de vazamento de amônia, químico com riscos à saúde humana, afirma o órgão.