Vida Urbana Associação do MP “lamenta” nota da OAB-TO sobre recomendação ao Legislativo de Luzinópolis Para entidade que reúne promotores e procuradores, recomendação ao Legislativo de Luzinópolis para suspender contratação de advogados sem licitação está fundamentada em lei e se deu em inquérito civil

A Associação Tocantinense do Ministério Público do Tocantins (ATMP), entidade que reúne promotores e procuradores de Justiça tocantinenses, emitiu nota para "lamentar" que a Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins tenha chamado um recomendação da 1ª Promotoria de Justiça de Tocantinópolis à Câmara Municipal de Luzinópolis de "suposta recomendação". Para a ATMP "se...